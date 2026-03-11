- Home
- Entertainment
- Cine World
- Trisha Krishnan: ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಈಗೇನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?
Trisha Krishnan: ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಈಗೇನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಕೆಲವೊಂದು ಜೋಡಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೀರೋಗಳಿಂದ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಿಂದ ಹೀರೋಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ನಟ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
'ವರ್ಷಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ತ್ರಿಷಾ..
'ವರ್ಷಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಷಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ತ್ರಿಷಾ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ರವಿತೇಜ, ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗಾರ್ಜುನರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್, ಅಜಿತ್, ಸೂರ್ಯ, ವಿಶಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ತ್ರಿಷಾ...
ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ನಟರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ನಟರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 'ಯುವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ 'ವರ್ಷಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ನುವ್ವೊಸ್ತಾನಂಟೆ ನೇನೊದ್ದಂಟಾನಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸದ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯದ ಅದೃಷ್ಟ..
ಆದರೆ, ತ್ರಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೂಡ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.