ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಯಾರು
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಗೆ 54 ವರ್ಷವಾದರೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಕೇವಲ 24 ವರ್ಷ. ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಗೆ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
'ತೆರಿ'ಯ ರೀಮೇಕ್
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಒಂದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ. ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು 2016ರ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ 'ತೆರಿ'ಯ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ರನ್ ಟೈಮ್ 2 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷ.
150 ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ, ಆರ್. ಪಾರ್ಥಿಬನ್, ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ, ಗೌತಮಿ, ನಾಗ ಮಹೇಶ್, ಟೆಂಪರ್ ವಂಶಿ, ನವಾಬ್ ಶಾ, ಚಮ್ಮಕ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು' ಮತ್ತು 'ದೇ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಓಜಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಇದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
