- 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್! ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವಿವಾದ, ಈಗ ಡಿವೋರ್ಸ್: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈ ನಟಿ!
ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸೋಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಜೋಡಿ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಂತೆ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ಗಳಿವೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಸೋಹೈಲ್ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಕೋಯಿ ಮಿಲ್ ಗಯಾ' ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 'ದೇಶಮುದುರು' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ 'ದೇಶಮುದುರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹನ್ಸಿಕಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು.
ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್
ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಆಗ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. 'ಆ್ಯಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಹನ್ಸಿಕಾಗೆ ಸತತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. 'ದೇಶಮುದುರು', 'ಮಸ್ಕಾ', 'ಕಂದಿರೀಗಾ' ದಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ಗಳು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಹನ್ಸಿಕಾ ತಮಿಳು ನಟ ಸಿಂಬು ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ಸೋಹೈಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದು ಸೋಹೈಲ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಸೋಹೈಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೋಹೈಲ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಒಂದಾದರು.
ಜೀವನಾಂಶವನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಟಿ
ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರು ಸೋಹೈಲ್ ಅವರಿಂದ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಜೀವನವು ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 34 ವರ್ಷ.
