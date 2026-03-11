- Home
ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ, ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯ ಗಂಡ ಸೋಹೈಲ್ ಕಟೂರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿ, ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೋಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಳತಿ ಗಂಡನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯ ಗಂಡನನ್ನೇ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಗೆಳತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು, ಆಕೆಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ತಾನು ಆತನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಒಬ್ಬರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಒಡೆದು ತಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಇದೀಗ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾನೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಪ ತಟ್ಟದೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶಮುದುರು ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹನ್ಸಿಕಾ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಹನ್ಸಿಕಾ, 'ದೇಶಮುದುರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹನ್ಸಿಕಾ ತಮ್ಮ 30ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾದರು.
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ
'ಮಾಪ್ಪಿಳ್ಳೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹನ್ಸಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ (ಬಿಂದಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ), ವಿಜಯ್, ಸೂರ್ಯ, ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಕಾರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದರು. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ
ಇನ್ನು ನಟಿಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಆಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನೇ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ, ಗೆಳತಿಯ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಮದಿವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2022ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಗಂಡ ಸೋಹೈಲ್ ಕಟೂರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ, ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರ
ಇನ್ನು ಗೆಳತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷವೂ ಸಂಬಂಧ ನೆಟ್ಟಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗಂಡನೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಸೋಹೈಲ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್
ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೋಹೈಲ್ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದ ನಂತರ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಹನ್ಸಿಕಾಳ ಗಂಡ ಸೋಹೈಲ್ ಕಟೂರಿಯಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವೇ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
