ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಸೊಹೈಲ್ ಕಟೂರಿಯಾ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹನ್ಸಿಕಾ ಯಾವುದೇ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಡೈವೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಮಾ.11): ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಿಂದಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಬಿಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೊಹೈಲ್ ಕಟೂರಿಯಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹನ್ಸಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜೀವನಾಂಶ (Alimony) ಪಡೆದರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಸೊಹೈಲ್ ಕಟೂರಿಯಾ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಲು ಈ ದಂಪತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೀವನಾಂಶ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಿಚ್ಛೇದನವೆಂದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶದ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೊಹೈಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ (Affidavit) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದಾವೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರು ಸೊಹೈಲ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಹನ್ಸಿಕಾ ಪರ ವಕೀಲ ಅದ್ನಾನ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಕೋಟಿ!
ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಮದುವೆ 2022ರ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಜೈಪುರದ 450 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ 'ಮುಂಡೋಟಾ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ'ಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ರಾಯಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೂಟ್ಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು (Rights) ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೊಹೈಲ್
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಮುಂದೆ ಸೊಹೈಲ್ ಕಟೂರಿಯಾ ಅವರು ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹನ್ಸಿಕಾ "ಈಗ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕನಸಿನಂತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.