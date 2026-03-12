ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಈ ಸಖತ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. 'ವೃಷ ಕರ್ಮ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
'ಬೀಸ್ಟ್ ಮೋಡ್'ನಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ: 'ವೃಷ ಕರ್ಮ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಹೀರೊ ಮಿಂಚಿಂಗ್!
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ವಾರಸುದಾರ, ಸದಾ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ (Naga Chaitanya) ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಮೇಜ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ವೃಷ ಕರ್ಮ' (Vrusha Karma) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ 'ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್' ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಜಿಮ್ ಫೋಟೋ:
ಬುಧವಾರ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಅವರು "ಬೀಯಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್" (Being Arjun) ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡಂಬ್ಬೆಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಕೈಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ಬೀಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆನ್' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಟು ರಗಡ್ ಹೀರೊ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಅಥವಾ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಗಡ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಈ ಲುಕ್, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹರಿದುಬಂದಿವೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಫೈರ್ ಎಮೋಜಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಆಗಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ:
'ವೃಷ ಕರ್ಮ' ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು 'ಅರ್ಜುನ್' ಎಂಬ ನಿಧಿ ಶೋಧಕನ (Treasure Hunter) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸೌಷ್ಠವವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈ ಫೋಟೋ ನೀಡಿದೆ.
ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಸಾರಥ್ಯ:
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಡು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 'ವಿರೂಪಾಕ್ಷ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಈಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಇಮೇಜ್ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಈ ಸಖತ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. 'ವೃಷ ಕರ್ಮ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.