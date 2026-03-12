- Home
- ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು: ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೀಗಾ ಹೇಳೋದು?
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ
ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಯುವಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವೇ 'ಮುನ್ನಾ'.
ಇಲಿಯಾನಾ ನಾಯಕಿ
ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಿಲ್ ರಾಜು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. 'ಪೋಕಿರಿ' ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಯುವಕರ ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಲಿಯಾನಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ 'ಮುನ್ನಾ' ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ ರಾಜು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್. ನಾನು 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ
'ಮುನ್ನಾ' ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವವಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿಯೇ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಯ್ಯರ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, 'ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಲಿದೆ, ಯಾರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ' ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ದಿಲ್ ರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್
ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ ಬಯ್ಯರ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಲ್ ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ 'ಮುನ್ನಾ' ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರ ದಿಲ್ ರಾಜು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್' ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
