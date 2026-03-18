ಫೋಟೋಗಳು: Dhurandhar Movie ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
Actor Ranveer Singh: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಅವರ ಯಶಸ್ಸು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಯಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಬಾಂದ್ರಾದ ಬಂಗಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಲಿಬಾಗ್ನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಯೂ ಈ ನಟ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಸುರಿ ಜೀವನಶೈಲಿ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲಕ್ಸುರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಣವೀರ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
100+ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಂದ್ರಾ ಸೀ-ಫೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್
ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ಗಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಾಂದ್ರಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾಡ್ರುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 11,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಪನೋರಮಿಕ್ ವ್ಯೂ, ವಿಶಾಲವಾದ ಟೆರೇಸ್ಗಳು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. 'ದುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಬಾಂದ್ರಾ ಬಂಗಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ರಣವೀರ್ ಪ್ರಭಾದೇವಿಯ ಬ್ಯೂಮೊಂಡೆ ಟವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2,700 ಚದರ ಅಡಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸುಂದರವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯು ರಣವೀರ್ರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲಿಬಾಗ್ ರೆಸಾರ್ಟ್: ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ತಾಣ
ಮುಂಬೈನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ, ರಣವೀರ್ ಅಲಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಸ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಹಸಿರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 20-22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ವೀಕೆಂಡ್ ಗೆಟ್ಅವೇ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ತಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ರ ಆಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ - ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು, ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯ. 'ದುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಟನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವೂ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಜೀವನಶೈಲಿ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಅವರ ಯಶಸ್ಸು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಯಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. 'ದುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಣವೀರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
'ದುರಂಧರ್' ಹವಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಯರ್ ಪೀಕ್
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ರ ಮುಂಬರುವ 'ದುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ, ರಣವೀರ್ರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
