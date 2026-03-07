- Home
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
'ಧುರಂಧರ್ : ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರು
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ : ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು?
'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. BookMyShow ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 300 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ?
ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗಳಿಂದಲೇ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ (10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ದಮ್ದಾರ್ ಅವತಾರ
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಆರಿ ಆರಿ' ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಇದು ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ
ಟ್ರೈಲರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, "ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ... ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
