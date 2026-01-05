- Home
Deepika Padukone: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ‘ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ’ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಹಿಮೇಶ್ ರೇಶಮಿಯಾ ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊ "ನಾಮ್ ಹೈ ತೇರಾ" ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ದೀಪಿಕಾ ಮೊದಲು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಮೊದಲು ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ‘ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ’ ಆಗಿದ್ದರು, ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಯಕಿ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ದೀಪಿಕಾ ಏನಾಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ
ಫರಾ ಖಾನ್ ಅವರ "ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೊದಲು, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟ ಹಿಮೇಶ್ ರೇಶಮ್ಮಿಯಾ ಅವರ "ನಾಮ್ ಹೈ ತೇರಾ" ಹಾಡಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ‘ಐಟಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಡಗಿ.
ಹಿಮೇಶ್ ರೇಶಮ್ಮಿಯಾ ಅವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ
ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿಮೇಶ್, "ನಾವು ಇತರ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಾನು 'ನಾಮ್ ಹೈ ತೇರಾ' ಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿಮೇಶ್
ಹಿಮೇಶ್ ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದ ನಟಿ
ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದೀಪಿಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ 11 ರಲ್ಲಿ ಹಿಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮೇಶ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮೇಶ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
2007 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 2007 ರಲ್ಲಿ "ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಫರಾ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ನಟಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಇಂದು, ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು?
2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹500 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $60 ಮಿಲಿಯನ್ USD) ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಟಿ
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು., ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹15-30 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೀಪಿಕಾ ಉದ್ಯಮದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ
- 2000ದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೊಣೆ ನಟ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಝಾಮಿಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್’ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
- ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್’ಮ್ಯಾನ್ ನಿಹಾರ್ ಪಾಂಡ್ಯಾ ಜೊತೆ 3 ವರ್ಷ ಸಂಬಂಧ.
- ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಡೇಟಿಂಗ್
- ಕರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ
- ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ 2 ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್, ರಣಬೀರ್ ಮೋಸದಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ
- 2012ರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ, ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು.
