ANR Biopic: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಯಾವಾಗ? ನಾಗಾರ್ಜುನ-ನಾಗಚೈತನ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀರೋ?
ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಹಲವು ನಟರ ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರೆಕಂಡು ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ (ANR) ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ? ಯಾರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಷ್ಟು?
ತಮಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾದಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಎನ್ಆರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗದೆ, ತಮಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೀರೋ ಇವರು. ತಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು 'ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳತ್ತ ಅವರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಪೆಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಮೆರೆದ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು 90 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲದ ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಮೆರೆದ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿ 12 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನಟರ ಜೀವನ ಕಥೆಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಟರಾದ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ
ಎಎನ್ಆರ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಎಎನ್ಆರ್ ಬಯೋಪಿಕ್ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಿಂದೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬಯೋಪಿಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಯಾರು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್
ಎಎನ್ಆರ್ ಬಯೋಪಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅವರ ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 'ಮಹಾನಟಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಆಗಿ ಚೈತನ್ಯ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಬಂದರೆ...
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಂಡದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಬಯೋಪಿಕ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ? ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.