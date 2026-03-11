- Home
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 'ಮರುಪುರಾನಿ ಕಥಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು 'ನೋ' ಎಂದಿದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಿ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರೆಂದರೆ ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. 'ಮರುಪುರಾನಿ ಕಥಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಾವಿತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಯ್ತು
'ಮರುಪುರಾನಿ ಕಥಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾವಿತ್ರಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸಾವಿತ್ರಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು.
ಏಳು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದ ಹೀರೋ
ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಾವಿತ್ರಿಗಿಂತ ಏಳು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ತನಗಿಂತ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾಯಕನ ಜೊತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುವುದು ಸರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ವಾಣಿಶ್ರೀಗೆ ಒಲಿದ ಅವಕಾಶ
ಸಾವಿತ್ರಿ ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕಾರಣ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಟಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಜೋಡಿಯ 'ಮರುಪುರಾನಿ ಕಥಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾಯಿಯಾದರು!
ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಿ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
