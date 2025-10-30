ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ದಿನದಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ದಿನದಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
8 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸ
8 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, “'ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನವೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಸುಸ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ
ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸವು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಿಂದ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ತನಗೆ ಈಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನರಂಜನೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕೆಲಸದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರಮಾಣದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ, ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ವರ್ಕ್-ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು 'ಫ್ರೆಶ್' ಮತ್ತು 'ರಿಯಲ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 12 ರಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.