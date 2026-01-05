- Home
- Entertainment
- Cine World
- Deepika Padukone Birthday: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರೋ ಒಟ್ಟೂ ಆಸ್ತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು!
Deepika Padukone Birthday: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರೋ ಒಟ್ಟೂ ಆಸ್ತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು!
ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಮನ್ನತ್' ಬಂಗಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ 119 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿರುವ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಇಂದು 40ರ ಸಂಭ್ರಮ: 500 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಗಳು -'ಮಸ್ತಾನಿ'ಯ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಧಿಪತಿ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಇಂದು ತಮ್ಮ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಡತಿ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೀಪಿಕಾ 15 ರಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜವೈಭೋಗ:
ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಮನ್ನತ್' ಬಂಗಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ 119 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿರುವ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಬಂಗಲೆ, ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ವಂತ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ದೀಪಿಕಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:
ದೀಪಿಕಾ ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರು '82°E' ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ (Bentley Continental GT) ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೋಗ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು (Production House) ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ:
ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ ದೀಪಿಕಾ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು 'ಲೈವ್ ಲವ್ ಲಾಫ್' (Live Love Laugh) ಎಂಬ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೀಪಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪಿಕಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 40ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ದೀಪಿಕಾ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.