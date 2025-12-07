- Home
ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು ಎದುರಾದವು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಯಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೂಡ ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ವಿ. ವಿನಾಯಕ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅಜೇಯ ಮಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ. ವಿನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂತು. ಪ್ರಭಾಸ್ನಂತಹ ಕಟೌಟ್ ಇರುವ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ವಿನಾಯಕ್ನಂತಹ ಮಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ದೇಶಮುದುರು ಹೊಡೆತ
ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಗಿ ಚಿತ್ರ 2007ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ನಯನತಾರಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ. ಮೊದಲ ಶೋನಿಂದಲೇ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಟಾಕ್ ಬಂತು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ದೇಶಮುದುರು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಯೂತ್ಫುಲ್ ಲವ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿದ್ದ ದೇಶಮುದುರುಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಕ್ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ದೇಶಮುದುರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯೋಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಯಿತು.
ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿ ಮುನ್ನಾ
ಅದೇ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು. ಯೋಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಯೂತ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜು ಡ್ರಾಮಾದೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಚಿತ್ರವೇ ಮುನ್ನಾ. ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ ರಾಜು ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಈ ಬಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ..
ಮುನ್ನಾ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. 2007ರ ಮೇ 2ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಲಿಯಾನಾ ಮುನ್ನಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೊದಲ ಶೋನಿಂದಲೇ ಮುನ್ನಾಗೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಟಾಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತ್ರಿಶಾ ನಟನೆಯ 'ಆಡವಾರಿ ಮಾಟಲಕು ಅರ್ಥಾಲೇ ವೇರುಲೇ' ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಟಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮುನ್ನಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಟಾಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
