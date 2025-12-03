- Home
- ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅರ್ಜುನ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಕರ್ಣ, ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮಹಾಭಾರತ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕರ್ಣನಾಗಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಕರ್ಣನಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್..
ಪ್ರಭಾಸ್ ಕರ್ಣನಾಗಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ನಟಿಸಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್...
ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಾಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಹಾಭಾರತ'ಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು?
ರಾಜಮೌಳಿ ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಹಾಭಾರತ ಸರಣಿ ಶುರು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಟಿಸಲಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು?
ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಕರ್ಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು?
ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಚರಣ್, ಕರ್ಣನಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರಿ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೀಮ, ದ್ರೌಪದಿ ಮುಂತಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ನಟರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
