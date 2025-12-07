- Home
700 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ, ಸೌತ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಟಿ, 40 ದಾಟಿದ್ರೂ ಇಮೇಜ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಗದ ಸುಂದರಿ.. ತನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ನೀಡಿ, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ. ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹಾರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಟ, ಪಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಿಕ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ-ನಿಕ್ ಜೋಡಿ ಭಿನ್ನ
ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ-ನಿಕ್ ಜೋಡಿ ಭಿನ್ನ. 10 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಐಷಾರಾಮಿ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 30 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗಂಡನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ..
ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಗಂಡನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದಿನ ಶುರುವಾದಂತೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಮಗಳು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇರಿ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂದಾಕಿನಿಯಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ನಂತರವೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟನೆಯ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಎಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
