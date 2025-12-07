"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದೀವಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಾ ಎಂಬುದು," ಎಂದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ತತ್ವಬದ್ಧವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ/ಮಲೇಷ್ಯಾ: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ, ಲಿಟಲ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಲಂಬರಸನ್ ಟಿ.ಆರ್ (Silambarasan TR - Simbu) ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಇದೀಗ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಬು, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ "ಖಡಕ್" ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಂಬು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಬು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತರು. ಈ ವೇಳೆ ನಿರೂಪಕಿ ವಿಜೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ (VJ Priyanka), ಸಿಂಬು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ "ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್" ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. "ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ... ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿಂಬು, "ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ...!" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. (ಬಹುಶಃ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ನಿರಂತರ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು). ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದೀವಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಾ ಎಂಬುದು," ಎಂದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ತತ್ವಬದ್ಧವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ 'ಸ್ಯಾವೇಜ್' ಉತ್ತರವಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ

ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಎಂದ ಎಸ್‌ಟಿಆರ್

ಸಿಂಬು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರದಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅವರೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಹಾಡು "ಲೂಸು ಪೆಣ್ಣೆ.. ಲೂಸು ಪೆಣ್ಣೆ.." (Loosupenne) ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಎಷ್ಟೇ ವಿವಾದಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದರೂ ಸಿಂಬು ಅವರ ಈ ಕೂಲ್ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸಿದೆ.

'ಅರಸನ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ?

ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಂಬು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ (Vetri Maaran) ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಅರಸನ್' (Arasan) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಂಬು, "ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ," ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನೈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಮಕ್ಕಳ್ ಸೆಲ್ವನ್' ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ (Vijay Sethupathi), ಸಮುದ್ರಕನಿ, ಕಿಶೋರ್, ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಜೆರೆಮಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇರಲಿದೆ. ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ (Anirudh) ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ಸಿಂಬು, ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.