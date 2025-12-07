- Home
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿ.. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಕಷ್ಟನಾ?
ಹೀರೋ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ
ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೀರೋಗೆ ಆದ್ರೂ ಹಬ್ಬವೇ... ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹೀರೋ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿ.. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತೆಲುಗಿನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಾದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನಿ, ನಿತಿನ್, ಸುನಿಲ್ ಅವರಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿ.. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪವನ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ?
ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್
ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ಚರಣ್ ಅವರ ಮಗಧೀರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪವನ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೂ ಇದೆಯಂತೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಂತೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜಕ್ಕಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್. ಜಕ್ಕಣ್ಣ, ಬನ್ನಿ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವ ಅನುಮಾನ. ಆದರೆ ಇವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೂ ಕೂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋದಂತಿದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ವದಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ ಬನ್ನಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಆ ನಂತರ ಇವರ ಕಾಂಬೋಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಜಕ್ಕಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ
ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಪವನ್, ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ.. ಪವನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಹೇಗೇ ಇದ್ದರೂ, ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ, ಜಕ್ಕಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈಗಾಗಲೇ 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಕಾಂಬೋ ಯಾವಾಗ ಒಂದಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.
ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ವಾರಣಾಸಿ
ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಮೌಳಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರಾಜಮೌಳಿ ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 1500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. 2027ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
