- ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಪತ್ನಿ? ವಂಗಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್!
ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೂವಿ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕಾರಣ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ದೀಪಿಕಾ
ದೀಪಿಕಾ ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ, ಅನಿಮಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿಯನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಪತ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್. 51 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಆಗಲಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್
ಕಾಜೋಲ್ ಪತಿ, ಅಗ್ರ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಟರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್
ಸದ್ಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೇವಲ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ.
