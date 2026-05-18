'ಪರದೆ'ಯ ಮೇಲಷ್ಟೇನಾ ಪ್ರೀತಿ? ರೀಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ದೂರಾದ ತಾರೆಯರು!
Bollywood Celebrity divorce: ಯಾವುದೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರೂ ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೌನಿ ರಾಯ್, ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮೌನಿ-ಸೂರಜ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ತಲಾಖ್
1. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್-ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. 1991ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, 2004ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾದರು.
2. ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್-ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ
ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಿದ ಈ ಜೋಡಿ, ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಮಗ ಅರ್ಹಾನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಬಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
3. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್-ಸುಸ್ಸಾನೆ ಖಾನ್
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಸಾನೆ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, 14 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ 2014ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
4. ಆಮೀರ್ ಖಾನ್-ಕಿರಣ್ ರಾವ್
ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.
5. ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್-ಸೀಮಾ ಸಚ್ದೇವ್
ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಸಚ್ದೇವ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಹಲವರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ 1998ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
6. ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್-ಅಧುನಾ ಭಬಾನಿ
ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಅಧುನಾ ಭಬಾನಿ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, 2017ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾದರು. ಇವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
