'ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲೇಬೇಕು!': ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮನಸೋತ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸುಸೇನ್ ಖಾನ್
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ (Hrithik Roshan) ಅವರು ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹ್ರೆಹಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ರಿದಾನ್ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದು, ಹೃತಿಕ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಹೃತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ಒಂದು ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯ (Yacht) ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಾಲುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿವೆ.
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್, "ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿನಯಶೀಲತೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ 'ಹೆಮ್ಮೆ' ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ - ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಧಿಸದೇ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು ಅವರು, "ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಜೀವನದ ಭಾಗ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಸೋಲು, ಗೆಲುವು, ನೋವು, ನಲಿವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆನಂದಿಸಿ" ಎಂದು ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಸೇನ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ ಆ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬರಹವನ್ನು ಕಂಡ ಸುಸೇನ್ ಖಾನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, "ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು... ನೀವು 'ತಂದೆತನ'ದ (Fatherhood) ಕುರಿತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯಲೇಬೇಕು!" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸೇನ್ ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ನೇಹ
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಸುಸೇನ್ ಖಾನ್ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಹ್ರೆಹಾನ್ ಮತ್ತು 2008ರಲ್ಲಿ ಹ್ರಿದಾನ್ ಜನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ದಂಪತಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಆದರೂ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ನಟಿ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಟ ಅರ್ಸ್ಲಾನ್ ಗೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಮಾಜಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.