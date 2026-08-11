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- Netflixನ ಈ 5 ಹಾರರ್ ಫಿಲಂ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ಬೇಡಿ… ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ
Netflixನ ಈ 5 ಹಾರರ್ ಫಿಲಂ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ಬೇಡಿ… ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ
Horror Movies: ನೀವು ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ತರೆ, ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಐದು ಭಯಾನಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಹುಷಾರು.
ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ನೀವು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೀರೀಸ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿಸುವ ಐದು ಹಾರರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಯೂ ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ನೋಡಬೇಡಿ.
ಶೈತಾನ್
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಶೈತಾನ್’. ಅಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಾನಕಿ ಬೋಡಿವಾಲಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯು ವೆಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.
ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್
'ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್' ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ; ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಯಾನಕ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್, ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ದಿಬಾಕರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾ
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್, ರೋನಿತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನೀಲ್ ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ ‘ಮಾ’ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಥೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಮಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
ಬುಲ್ ಬುಲ್
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತಾ ದತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಚಿತ್ರವಿದೆ; ಇದು ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪರದೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ
ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ'. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ. ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗುವಿನ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯವು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ.
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