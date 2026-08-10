ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಮರಾಠಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಲಿವ್ ವಾಹಿನಿಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋ..
ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಸೋನಿ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಲಿವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಕೋನ್ ಹೋನಾರ್ ಕರೋಡ್ಪತಿ' ಕ್ವಿಜ್ ಶೋನ ಹೊಸ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಮರಾಠಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಲಿವ್ ವಾಹಿನಿಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋ 'ಕೋನ್ ಹೋನಾರ್ ಕರೋಡ್ಪತಿ'ಯ ಹೊಸ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾಧುರಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿವೆ. 'ಆತಾ ಖೇಲ್ ಬದಲ್ನಾರ್' (ಈಗ ಆಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ) ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಮರಾಠಿ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಧುರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ಶೋನ ಭಾಗವಾಗಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ': ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್
ಈ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಧುರಿ, "ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಲು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ 'ಕೋನ್ ಹೋನಾರ್ ಕರೋಡ್ಪತಿ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಶೋ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕುತೂಹಲ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ವೇದಿಕೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವಳಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಆ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೋನ್ ಹೋನಾರ್ ಕರೋಡ್ಪತಿ' ಬಗ್ಗೆ
ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಣ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ವಿಜ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ. 'ಕೋನ್ ಹೋನಾರ್ ಕರೋಡ್ಪತಿ' ಶೋ ಸೋನಿ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಲಿವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.