ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವರ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯೇ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಬೂ ತಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಪಯಣ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಡ್ ಡಯೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 32 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಮ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.. ವಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖುಷ್ಬೂ!
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ತಲಾ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಖುಷ್ಬೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಡ್ ಡಯೆಟ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್, ಗ್ಲೂಟನ್ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರ!
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಖುಷ್ಬೂ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ಲೂಟನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದನ್ನೂ ಖುಷ್ಬೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಲ್ಲ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸರಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಖುಷ್ಬೂ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖುಷ್ಬೂಗೆ ಸೀರೆಗಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು!
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಭಿರುಚಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಖುಷ್ಬೂ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ನೂರಾರು ಸೀರೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಖುಷ್ಬೂ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 200 ರೂ.ನಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸೀರೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸೀರೆ ಬದಲಿಸುವ ಬದಲು ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಭರಣಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಎಂದರೆ ಖುಷ್ಬೂಗೆ ವಿಶೇಷ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಐರನ್ ಲೇಡಿ’ ಎಂದರೂ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಬೂ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್!
ಖುಷ್ಬೂ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವರು ‘ಐರನ್ ಲೇಡಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ತಾವು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತಾನು ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಖುಷ್ಬೂ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿಯಂತೆ” ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಬರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಗುಣ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ!
ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಖುಷ್ಬೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸುಂದರ್ ಸಿ. ಅವರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ನೋಡಲು ತಂದೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಜುಮಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 32 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿ-ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷ್ಬೂ ನೀಡಿರುವ ಮುಕ್ತ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ನಟಿಯ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.