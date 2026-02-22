- Home
- OTT Release this Week: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು! ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಏನ್ ಕಥೆ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್!
2026 feb OTT This Week: ಈ ವಾರ ಓಟಿಟಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಹಬ್ಬ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 46 ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಈ ವಾರ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ..
ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ವನವೀರ' ಮತ್ತು 'ಈಶಾ' ಎಂಬ ಎರಡು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳಿನ 'ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ 2 ಮಚ್', ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದದ್ದೇ ಆದ 'ದಿ ಚೋರಲ್' ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ. 'ಮೈ ಮಾರ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್', 'ಕಿಲ್ ಬಿಲ್: ದಿ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಡಿ ಅಫೇರ್', '28 ಇಯರ್ಸ್ ಲೇಟರ್: ದಿ ಬೋನ್ ಟೆಂಪಲ್', 'ದಿ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್', 'ದಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್', 'ದಿ ಡಾಗ್ಸ್', '56 ಡೇಸ್' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೊರಿಯನ್ ಸೀರಿಸ್ 'ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ' ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಸ್ 'ಹೋಮ್' ಕೂಡಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಇವೆ. ಹಿಂದಿಯ 'ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್', ತಮಿಳಿನ 'ಲಕ್ಕಿ ದಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ಶಿಪ್', 'ನೆಝಾ 2', 'ರೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ', 'ಗೊಬ್ಬಿ ಡಾಲ್ ಹೌಸ್', 'ಮಾಮಾ' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರಗಳು, 'ಆರ್ಮೋಸರಸ್' ಸೀಸನ್ 1, 'ಜೋಯಿ ಪಿಕೆಟ್' ಸೀಸನ್ 1 ಮತ್ತು 2, '1923' ಸೀಸನ್ 2, 'ರೋಬೋ ಗೋಬೋ' ಸೀಸನ್ 2 ನಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ 'ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೈನ್' ಎಂಬ ಕೊರಿಯನ್ ಚಿತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಇಟಿವಿ ವಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಇಟಿವಿ ವಿನ್ನಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರಂ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನ 'ಅಮೋಜ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್' ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನ 'ಒಂಡಿಮುನಿಯುಂ ನಲ್ಲಪಂಡನುಂ' ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಜೀ5 ನಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡದ 'ರಾಕ್ಷಸ ಸೀಸನ್ 1' ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್, ಹಿಂದಿಯ 'ಕೆನಡಿ' ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನ 'ಪಾತಿರಾತ್ರಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
