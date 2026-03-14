- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಶೂಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ-ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋದ ನಟ: ವೆಕೇಷನ್ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್
ನಟ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ
ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಟ. ಅವರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಪರಾಶಕ್ತಿ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾ ಕೊಂಗರಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಡಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವ 'ಸೆಳಿಯನ್' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್
ಈ ವರ್ಷ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 'ತಾಯ್ ಕಿಳವಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುರುಗೇಸನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, 60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು
ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮುಂದೆ 'ಸೆಯೋನ್' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ತಾಯ್ ಕಿಳವಿ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುರುಗೇಸನ್ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ತಾಯ್ ಕಿಳವಿ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, 'ಸೆಯೋನ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ
ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ, ಮಗಳು ಆರಾಧನಾ, ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ಗೂಗನ್ ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ದಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಪವನ್ ದಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.
