ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್! ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್! ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ?
ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನಿಸಿರುವ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ
ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಕಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ನಿಧಿ. ಇವರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಕಿಣತುಕಡವು ಮೂಲದವರು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್. ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಲೋಕಿ, ಕಮಲ್ ಅವರ ಒಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ
ಲೋಕೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ನೋಡಿದರು. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ‘ಅವಿಯಲ್’ ಎಂಬ ಆಂಥಾಲಜಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ, ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಮಾನಗರಂ’ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಾಗ, ‘ಯಾರಪ್ಪಾ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚಿದರು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಲೋಕೇಶ್, ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ‘ಕೈದಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿತು. ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿತ್ತು. ‘ಕೈದಿ’ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಲೋಕೇಶ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ. ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಲೋಕಿ, ಅಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸಿ ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಅನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು.
ಲೋಕೇಶ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್
‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು. ಕಮಲ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಒನ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಲೋಕೇಶ್ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ‘ಲೋಕೇಶ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್’ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ‘ವಿಕ್ರಮ್’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೂ ಇದು ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗ
ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು. ಹೀಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್, ಇದೀಗ ‘ಡಿಸಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೆಲುಗು ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ‘ಕೈದಿ 2’, ‘ವಿಕ್ರಮ್ 2’ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಅವರ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿವೆ.
40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಲೆಕ್ಸಸ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳೂ ಇವೆ.
