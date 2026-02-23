- Home
ನಂದಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಕುಮಾರ್ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಂದಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ, ಮಾಧವ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮದುವೆಯಾದ. ಆದರೆ ನಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೊಸೆ ಪ್ರಿಯಾಳಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ?
ನಂದಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಿಯಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಗೌಡ ಯಾರು?
ನಟಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಎಷಿಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೊತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೋಕದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿಯವರು?
ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವಳು, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ತಂದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ
ಬಿಕಾಂ ಓದಿದ್ದೇನೆ
ಹೇಗೆ ನಟನೆ ಶುರುವಾಯ್ತು?
ರಮ್ಯಾ ಅವರ ನಾಗರಹಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನನಗೆ ನಟನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸತ್ಯ, ನೂರು ಜನ್ಮಕೂ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ.
ನಂದಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು.
ನಂದಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಲನ್ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾ ತುಂಬ ಮುಗ್ಧೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗುಣ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಎನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು.
ಪ್ರಿಯಾ ತಾನು ಒಳ್ಳೆಯವಳ ಥರ ಕಾಣಲು, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದವರು ಕೂಡ ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದುಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈತಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಬೈತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಆಗಿತ್ತಾ?
ಆರಂಭದ ಮೂರು ದಿನ ನಾನು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈ ಥರದ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಹೊಸತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಕುಟುಂಬ, ಸೀರಿಯಲ್ ಟೀಂ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಈಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿದೆ?
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜನರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಖುಷಿಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
