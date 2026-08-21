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- ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಒಡತಿಯಾದ 'ಗೆಳತಿ ಗಾಯತ್ರಿ' ನಟಿ ಕೃತಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ: ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಒಡತಿಯಾದ 'ಗೆಳತಿ ಗಾಯತ್ರಿ' ನಟಿ ಕೃತಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ: ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
'ಗೆಳತಿ ಗಾಯತ್ರಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಕೃತ್ತಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ, 13 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಒಡತಿಯಾದ ಅವರು, ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
13 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸು
'ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ', 'ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ' ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಗೆಳತಿ ಗಾಯತ್ರಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ನಟಿ ಕೃತ್ತಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ವಂತ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ, ಈಗ ಕಾರಿನ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ತಿಕಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶಿವ-ಶಕ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೇರಿಯೆಂಟ್
ಕೃತ್ತಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹12.55 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಮೌಲ್ಯದ 'ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿಎಸ್ ಡಿಸಿಎ' (Tata Nexon Creative Plus PS DT DCA) ಮಾದರಿಯ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಿನ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್
ಈ ಕಾರು 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುವ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (DCA) ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು (Comfort & Tech)
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್-ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಪವರ್-ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆ (Safety Standards)
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ESP), ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರೈನ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.