ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಕರವಸ್ತ್ರವೊಂದು ಹೊರಗೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನರ್ಥ?
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಕರವಸ್ತ್ರವೊಂದು ಹೊರಗೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕಾರಣ ‘ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು’ ಎಂಬ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಚಾಲನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಹನದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, North Carolina Driver Handbookನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಾಹನದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಂಡರೆ?
ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾವುದೇ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಚಾಲಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕಾರು ಕೆಟ್ಟುಹೋದಾಗ ಈ ಸಂಕೇತ ಬಳಸಬಹುದು
ವಾಹನದ ಎಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಕಾರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಆಂಟೆನಾಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಕಾರು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಬಾನೆಟ್ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ. ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ದೇಶ, ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶಾಂತಿ, ಕದನ ವಿರಾಮ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು.
ಇತರ ಚಾಲಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ. ವಾಹನದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನೀಡಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುರ್ತು ಎಂದು ಕಂಡರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಪಾಯದ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಕಾರು ಕೆಟ್ಟುಹೋದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದಿಂದ ದೂರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಾಹನದ ತೊಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೆಡೆ ಚಾಲಕರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಹ್ಯಾಜರ್ಡ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮುಖ್ಯ?
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪಘಾತ, ವಾಹನ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.