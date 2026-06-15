ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, ಸರಕು ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಐ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ, ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಲಾಭವೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. WPI ಬದಲು ಇದೀಗ ಪಿಪಿಐ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ? ಏನಿದು ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿರುವ ಪಿಪಿಐ?
ಉತ್ಪಾದಕರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ
ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಅಭಾವ, ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಕೊರತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಲ ಏರಿಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಪಿಪಿಐ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದಕರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (Producer Price Index - PPI) ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
WPI ಬದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಐ
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (Wholesale Price Index - WPI) ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು WPI ಬದಲು ಪಿಪಿಐ (PPI) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸದ್ಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ—ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಂತದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ (CPI), ಮತ್ತೊಂದು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹಂತದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ (WPI). ಆದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳು 'ಪಿಪಿಐ' ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗೇಟ್ನ ನಿಖರ ಬೆಲೆ
WPI ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, 'ಪಿಪಿಐ' ಸರಕುಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ (Factory Gate) ಇರುವ ಅಸಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ:
ಹಳೆಯ ಸಗಟು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ (WPI) ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳ (Goods) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪಿಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 'ಸೇವಾ ವಲಯ'ವನ್ನು (Services Sector) ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಟೆಲಿಕಾಂ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದಕರು ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ (Input Cost) ಮತ್ತು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಂತಿಮ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ (Output Cost) ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ (RBI) ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ (GDP) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ
ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಸದ್ಯ 'WPI' ದರದ ಮೇಲೆಯೇ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ WPI ಮತ್ತು PPI ಎರಡೂ ದರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ WPI ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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