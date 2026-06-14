ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲೇನಿಯರ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹಿಂದಿದೆ 400 ಚದರ ಅಡಿ ಸಣ್ಣ ಮನೆ
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲೇನಿಯರ್ ಶ್ರೀಮಂತ. ಮಸ್ಕ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ಮಸ್ಕ್ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಮಸ್ಕ್ ಇರೋದು ಕೇವಲ 400 ಚದರ ಅಡಿಯ 2 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ . ಇದೇ ಮನೆ ಮಸ್ಕ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ.
ಟ್ರಿಲೇನಿಯರ್ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆ ಕೇವಲ 400 ಚದರ ಅಡಿ
ಉದ್ಯಮಿ ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟಿಲೇನಿಯರ್ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿನೇರಿಯರ್, ಬಿಲೇನಿಯರ್ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇದೀಗ ಟ್ರಿಲೇನಿಯರ್ ಶ್ರೀಮಂತ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಮಸ್ಕ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇರೋದು ಅತೀ ಸಣ್ಣ 2 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ. ಇದರ ಚದರ ಅಡಿ ಕೇವಲ 400 ಮಾತ್ರ.
ಮಸ್ಕ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ 400 ಚದರ ಅಡಿ ಸಣ್ಣ ಮನೆ
ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಅವರ 400 ಚದರ ಅಡಿಯ 2 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ದೂರದೃಷ್ಠಿ, ಹೂಡಿಕೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮನೆ ಮಸ್ಕ್ ನಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆ
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬೇಕಾದರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೆ ಕೇವಲ 400 ಚದರ ಅಡಿಯ 2 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ. ಹಲವರು ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಲವು ಕಡೆ ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಸ್ಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಉದ್ಯಮಿ.
ಮಸ್ಕ್ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಮೈಂಡ್
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ 400 ಚದರ ಅಡಿ ಮನೆ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ, ಯಾವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಆಳು, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕ್ ಬಳಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ದರೂ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಮೈಂಡ್.
ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮಸ್ಕ್
2020ರಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಟಿನ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 35 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಮಸ್ಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ಡಾಲರ್ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅತೀ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಮಸ್ಕ್
ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಬೆಡ್ ರೂಂ, ಕಿಚನ್, ಟಬ್ ಹಾಗೂ ಶೊವರ್ ಇರುವ ಬಾತ್ರೂಂ. ಇಷ್ಟೇ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮನೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಟ್ರಿಲೇನಿಯರ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಅತೀ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದುವೇ ಮಸ್ಕ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್.
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