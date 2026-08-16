2021ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ Zoom ಕರೆಯಲ್ಲಿ 900 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ CEO ವಿಶಾಲ್ ಗರ್ಗ್, ಇದೀಗ ತಾವೇ CEO ಹುದ್ದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಶಾಲ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು, 2021ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 900 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ Zoom ಕರೆಯಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ Better.comನ ಮಾಜಿ CEO ವಿಶಾಲ್ ಗರ್ಗ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮತ್ತೆ CEO ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಗರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು CEO ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದು, ಡೇನಿಯಲ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ CEO ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ 900 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕ್
2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ Better.comನ CEO ಆಗಿದ್ದ ವಿಶಾಲ್ ಗರ್ಗ್, ಸುಮಾರು 900 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ Zoom ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಜಾಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸುಮಾರು 9%ರಷ್ಟಿದ್ದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಜಾ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗರ್ಗ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಜಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಗ್ ಸುಮಾರು 250 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಣ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಜಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ Diversity, Equity and Inclusion (DEI) ತಂಡವೂ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಗರ್ಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಥೆಯೇ ಬದಲಾಯಿತು
ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಗರ್ಗ್ ಅವರನ್ನೇ Better Home & Financeನ CEO ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರನ್ನು CEO ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ, CEO ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಗರ್ಗ್ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ CEO ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮಂಡಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಲೆವಿಸ್ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದರು’ ಎಂದ ಗರ್ಗ್
ಗರ್ಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ಡೇನಿಯಲ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು.ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಲೂಯಿಸ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ನವೀನತೆ ಕುರಿತ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಲೂಯಿಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ CEO ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಗರ್ಗ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ CEO ಆಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾನು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಂಡಳಿಯು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗರ್ಗ್ ಅವರ ಆರೋಪ.
ಜುಲೈ 27ರಂದು ಮಂಡಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ CEO ಬದಲಾವಣೆ
ಗರ್ಗ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 27ರಂದು ಡೇನಿಯಲ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ಲೂಯಿಸ್, ಗರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು CEO ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗರ್ಗ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಒಳಗಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಕೀಲರ ಮೊರೆ
ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಗರ್ಗ್ ಈಗ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು Quinn Emanuel ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಹಾಗೂ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಕೀಲ Alex Spiro ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ CEO ಆಗಿ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಗ್ ಅವರ ವಾದವೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಅನುಭವ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯು ತಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ನಾನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗರ್ಗ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.