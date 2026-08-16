ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾ ವೇಟರ್, ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಬು ರಾವ್, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಫೆ ನಿಲೌಫರ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇಂದು ₹200 ಕೋಟಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಚಹಾ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ Cafe Niloufer ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಎ. ಬಾಬು ರಾವ್ ಅವರ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಇಂದು ನಿಲೌಫರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗುರುತಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಲವು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು
ಬಾಬು ರಾವ್ ಅವರು 1975ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದಿಲಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಮೊದಲ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳು ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಾಂಪಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಾಬು ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ
ನಂತರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಾಬು ರಾವ್, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಿಲೌಫರ್ ಕಫೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ನೆಲ ಗುಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಗಮನಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದರು.
ಚಹಾ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು
ಬಾಬು ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಾಣ್ಮೆ. ನಿಲೌಫರ್ ಕಫೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 1978ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಫೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬಂತು. ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು.
1993ರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬಿಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದ ಬಳಿಕ 1993ರಲ್ಲಿ ಬಾಬು ರಾವ್ ನಿಲೌಫರ್ ಕಫೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶಶಾಂಕ್ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಕಫೆ ಮಾದರಿ, ಹೊಸ ಮೆನು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿಲೌಫರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು.
ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ವರೆಗೆ
ನಿಲೌಫರ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಅದರ ಇರಾನಿ ಚಹಾ, ಓಸ್ಮಾನಿಯಾ ಬಿಸ್ಕಟ್ ಮತ್ತು ಬನ್ ಮಸ್ಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ನಿಲೌಫರ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
₹200 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಪಯಣ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದ ಬಾಬು ರಾವ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಚಹಾ ಮಾರಾಟದ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ರುಚಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದೇ ನಿಲೌಫರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಫುಟ್ಪಾತ್ನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ವರೆಗೆ
ಬಾಬು ರಾವ್ ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು; ಇಂದು ಅದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಚಹಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನರ್, ವೇಟರ್, ಚಹಾ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಕಫೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದರು.