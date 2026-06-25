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- ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!; 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ!
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!; 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ದರಗಳು ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ, ತತ್ಕಾಲ್, ಕಳೆದುಹೋದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ, ಹೊಸ ದರಗಳು ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ಗುರುವಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2026 ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಕಾಯ್ದೆ, 1967 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 (1967 ರ 15) ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಿಯಮಗಳು, 1980 ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ
36 ಪುಟಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ₹1,500ರಿಂದ ₹2,500ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತತ್ಕಾಲ್ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹3,500ರಿಂದ ₹5,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
60 ಪುಟಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ₹2,000ರಿಂದ ₹3,500ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತತ್ಕಾಲ್ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹4,000ರಿಂದ ₹6,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ದರ
36 ಪುಟಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್: ಕಳೆದುಹೋದ/ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸದು ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹5,000 ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹7,500 ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
60 ಪುಟಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್: ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹6,000 ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹8,500 ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ (18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ) ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದರಪಟ್ಟಿ
ಹೊಸ/ಮರುಹಂಚಿಕೆ (36 ಪುಟಗಳು): ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹1,750 ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹4,250 ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ಕಳೆದುಹೋದ/ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹4,250 ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹6,750 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಜುಲೈ 1ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿ: ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ, ಜುಲೈ 1ರಂದು ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ: 1980ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವದ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೇ ದರಗಳ ಇತಿಹಾಸ
2012ರ ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2012ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಪ್ರಮಾಣಿತ 36 ಪುಟಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹1,000ದಿಂದ ₹1,500ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹2,500ದಿಂದ ₹3,500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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