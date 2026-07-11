ಈ 7 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಯೂ Credit Card Swipe ಮಾಡಬೇಡಿ… ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಲಿ!
Credit card alert: ಜನ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 7 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸ್ವೈಪ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬರಿದಾಗಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏಳು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವುದು
ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ (ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುಪಿಐ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 2.5% ರಿಂದ 3% ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ಅದೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ; ಯಾವುದೇ ಗ್ರೇಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು EMIಗಳು
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಬಹು ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು
ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ URL HTTPS ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ) ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ CVV ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಮೋಸದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫರ್
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು
ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪೇಟಿಎಂ, ಫೋನ್ಪೇ ಅಥವಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು
IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು 1% ರಿಂದ 2% ಜೊತೆಗೆ GST ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಯಾವಾಗಲೂ UPI ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
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