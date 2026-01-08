ಒಂದೇ ದಿನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ: ಗುರುವಾರದ 10 ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಗುರುವಾರ, ನಿಫ್ಟಿ-50 ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳು ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ವಲಯವಾರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು ₹8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ನಿಫ್ಟಿ-50
ಗುರುವಾರ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಷನ್ಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು, ಅದರ 20ಡಿಎಂಎ (20 ದಿನಗಳ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ-ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್) 26,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕವು 25,900 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲೂ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಕುಸಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಗ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ₹1,611 ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಲ್ಲಿ ₹1.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ನಷ್ಟ
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹85,000 ಕೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ
ವಿಸ್ತ್ರತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು, 100 ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ 95 ಮತ್ತು 100 ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ 85 ಷೇರುಗಳು ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದವು.
ವಲಯವಾರು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೋಹ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಿಫ್ಟಿ ಮೆಟಲ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸುಮಾರು 3.5% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 15 ಘಟಕಗಳು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. JSPL, NALCO, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು NMDC ಕುಸಿತದ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕುಸಿದ ಐಟಿ ಷೇರು
ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಘಟಕಗಳು ಕುಸಿದವು, ವಿಪ್ರೋ, ಕೊಫೋರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಒರಾಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ 3–3.5% ಕುಸಿತ ಕಂಡವು.
ಕೆಲ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ದುರ್ಬಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಾಲಾಜಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನೇಸಿಯಾ ಬಯೋಟೆಕ್ 13% ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು, ಸ್ಟಾಕ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವು.
ಕೊನೆಯ ಅರ್ಧಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್
ಕೊನೆಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಷೇರುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಚೀನೀ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ನಂತರ ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದರೆ, ಎಬಿಬಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ ಕೂಡ ಕುಸಿದವು.
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ ನಂತರ ಕುಸಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಷೇರು
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ 35% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಗಳು (ಭಾರತ) ಸುಮಾರು 9% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು.
₹8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
ಗುರುವಾರದ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು ₹8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಯುಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ, ಯುಎಸ್ ಕೃಷಿಯೇತರ ವೇತನದಾರರ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
