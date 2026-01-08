ಇಪಿಎಫ್ಓ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿ 25,000-30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೇಂದ್ರದ ಚಿಂತನೆ
EPFO Wage Limit Hike: Centre Likely to Raise Ceiling to ₹25,000-30,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯು ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಸಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ವೇತನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಜಾಲವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000–30,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಸಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವೇತನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೇತನ ಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಿತಿಯನ್ನು 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಗುಂಪುಗಳು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 30,000 ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿಸಿತು.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ವೇತನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದೆ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
