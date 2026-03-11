- Home
LPG Gas: ದೇಶದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ..! ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್?
LPG Gas Crisis ಮಾರ್ಚ್ 11 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಹಠಾತ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈ
ಸರಿಸುಮಾರು 20% ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸರಬರಾಜು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೆ 50-60% ರಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (AHAR) ನಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘವು ಮಾರ್ಚ್ 10, 2026 ರಿಂದ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10% ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಚೆನ್ನೈ
ಚೆನ್ನೈ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘವು ಸನ್ನಿಹಿತ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುರ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ಕೇರಳ
ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50% ವ್ಯವಹಾರಗಳು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳು ಊಹಿಸಿವೆ.
