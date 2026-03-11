- Home
ಅಮೆರಿಕಾ-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಏರ್ಲೈನ್ಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಘ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದು, ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಪಯಾಣ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಇಂಧನ ದರದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 15% ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 1970 ರ ದಶಕದ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆಟ್ ಇಂಧನ (ATF) ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ, ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣ
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಂದ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದಾಗಿನಿಂದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $93 ತಲುಪಿತ್ತು.ಇಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $89.32 ಇದೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $120 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿವೆ. ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು, ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು $85 ರಿಂದ $90 ರಷ್ಟಿದ್ದವು, ಈಗ ಅದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $150 ರಿಂದ $200 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜೆಟ್ ಇಂಧನವೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚ
ಏರುತ್ತಿರುವ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಜೆಟ್ ಇಂಧನವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ 30% ರಿಂದ 40% ರಷ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಾಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು 70% ಏರಿಕೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು 70% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಏರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಏರ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಂಗಳವಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ದರವನ್ನು 10 ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 20 ಡಾಲರ್, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 90 ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್: ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಇಂಧನ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು 35.2% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು 284 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ 384 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ವಾಂಟಾಸ್ ಮತ್ತು SAS: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ವಾಂಟಾಸ್ ಏರ್ವೇಸ್ ತನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ
