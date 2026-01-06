ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕಿದವರು ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರೋದು ಫಿಕ್ಸ್!
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮಿಶ್ರಫಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಷೇರುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ತೇಜಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸೇ ರಿದಂತೆ ಶೇ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟಾಪ್ 10 ಕಳಪೆ ಷೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳು
ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಭ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಷೇರುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಟಾಪ್-10 ಕಳಪೆ ಷೇರುಗಳು
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡಿದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 10 ಷೇರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.
Tejas Networks
ತೇಜಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 62.1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು 1185.7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ತೇಜಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಷೇರು, 2025ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ 449.7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದೆ.
Praj Industries
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಪ್ರಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 60.7ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 2024ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 821.2 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 322.6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
Ola Electric Mobility
ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯಾದ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ 2025 ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 85.7 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಕುಸಿದು 2025ರ ಡಿ.31ರ ವೇಳೆಗೆ 36.2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳದಿತ್ತು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 57.7ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.
Brainbees Solutions
ಬ್ರೈನ್ಬೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಲ್ಟಿ-ಚಾನೆಲ್, ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ರಾಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಗುರಿತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಂಪನಿ. ಇದು ತಾಯಂದಿರು, ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಂಪನಿ. ಫರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈನ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರೈನ್ಬೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 56ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 2024ರ ಡಿ. 31ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 652.1 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2025 ಡಿ.31ಕ್ಕೆ 286.9ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
Vedant Fashions
ವೇದಾಂತ್ ಫ್ಯಾಶನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಥೆ ಕೂಡ ಇದ ರೀತಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.54.9ರಷ್ಟು ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದೆ. 2024ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರು 1289.7 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 2025ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ 582.1 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
Cohance Lifesciences
ಕೋಹೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ಸೈನ್ಸಸ್ನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 53.6ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. 2024ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆಗೆ 1138.8 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. 2025ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 528.6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು.
Whirlpool of India
11,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಷೇರುಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ. 51.1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 2024ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 1840.2 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. 2025ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ಇದೇ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 899.1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
Newgen Software Tech
ನ್ಯೂಜೆನ್ ಸ್ಟಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 50.3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದೆ. 2024ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 1701.8 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, 2025 ಡಿ.31ಕ್ಕೆ 845.1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು.
Transformers & Rectifiers
ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ತಯಾರಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ Transformers & Rectifiers ಅಥವಾ TARIL. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಶೇ. 49.9ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 2024ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 569.9 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, 2025ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 285.3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
Reliance Infrastructure
ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ. 45.9ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 2024ರ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ 304.2 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, 2025ರ ಡಿ. 31ಕ್ಕೆ 164.5 ರೂಪಾಯಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
