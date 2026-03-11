ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲೀ. ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ 8.2 ಲಕ್ಷ ರಿಯಲ್: ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ
ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕಾ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು, ಅಕ್ಕಿಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಇರಾನಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಯಾಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಜನ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಇರಾನಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಯಾಲ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಸಹ ಹಣದುಬ್ಬರದ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ
ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಲು: ಇರಾನಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ 8.2 ಲಕ್ಷ ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುದಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ನಂತಹ ಹಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.
500 ಗ್ರಾಂ ಬ್ರೆಡ್ ಬೆಲೆ 6.6 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಲ್
ಬ್ರೆಡ್: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 500 ಗ್ರಾಂ ತಾಜಾ ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ನ ಬೆಲೆ 6.6 ಲಕ್ಷ ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್.
ಅಕ್ಕಿ: 1 ಕೆಜಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 32 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಲ್.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು: 12 ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆ 14.54 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಲ್.
ಚೀಸ್: 1 ಕೆಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಚೀಸ್ ಬೆಲೆ 52 ಲಕ್ಷ ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್.
ಈ ದರ ನೋಡಿಯೇ ನೀವು ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ದೇಶ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇರಾನ್ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮುದ್ರಣವು 42.4% ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಕರೆನ್ಸಿ ಕುಸಿತ ತಡೆಯಲು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು:
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರ ದಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನ, ಇರಾನಿನ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರಿಂದ 10,000 ರಿಯಾಲ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೇವಲ 1 ರಿಯಾಲ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತು ಸಹ ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇರಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮುಂದೆ 13.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 13.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇರಾನ್ ರಿಯಾಲ್ ಮುಂದೆ 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 14,000 ರಿಯಾಲ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು.
ಇರಾನ್ನ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (GDP) ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 0.6% ದರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ 5.3% ರಷ್ಟಿದ್ದ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 3.7% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ GDP ಏಕ ಅಂಕೆಗಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಎರಡಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
