ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಂಪರ್; ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹9,439 ಕೋಟಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ (PSU) ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB), ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (BoB) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ (FY26) ಒಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹9,439 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು (Dividend) ಸೋಮವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿವೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ₹2,416 ಕೋಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ (Punjab National Bank-PNB)
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (MD) ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ₹2,416 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭಾಂಶದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯ್ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ₹2,397 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶ (Canara Bank)
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (MD) ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ರಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ₹2,397 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹4.2 ರಂತೆ (₹2 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಷೇರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 210 ರಷ್ಟು) ಲಾಭಾಂಶ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುದಾರರಾದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಈ ಪಾವತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ₹2,811 ಕೋಟಿ ಕಾಣಿಕೆ (Bank of Baroda-BoB)
ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ದೆಬದತ್ತ ಚಂದ್ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ₹2,811 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2025-26ರ ಸಾಲಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ ₹8.50 ರಂತೆ (₹2 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಷೇರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 425 ರಷ್ಟು) ಬಂಪರ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ₹1,815 ಕೋಟಿ ಹಸ್ತಾಂತರ (Indian Bank)
ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ₹1,815.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭಾಂಶದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು (Financial Inclusion) ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ (Operational Efficiency & Asset Quality)
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಲು ಅವುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲೂಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು (Asset Quality) ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು (Operational Efficiency) ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕಸ್ನೇಹಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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