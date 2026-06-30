HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಮಕ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನೂತನ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್
ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ (HDFC) ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ (RBI) ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೊಣೆ (New Role & Tenure)
1984ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ 66 ವರ್ಷದ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ (ಜೂನ್ 30, 2026) ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 'ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ' (Additional Director - Independent) ರನ್ನಾಗಿಯೂ ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 'ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್' (Chakraborty's Resignation & Clean Chit)
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಹಠಾತ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ವೇಳೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು "ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಳಗಿನ ಕೆಲವು ನಡಾವಳಿಗಳು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 'ವಿಲ್ಸನ್ ಸನ್ಸಿನಿ ಗುಡ್ರಿಚ್ ಮತ್ತು ರೊಸಾರ್ಟಿ' ಹಾಗೂ 'ವಾಡಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಕೋ', ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ "ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್" ನೀಡಿವೆ.
ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶಶಿಧರ್ ಜಗದೀಶನ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ (Sashidhar Jagdishan's Next Term)
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (MD) ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಶಶಿಧರ್ ಜಗದೀಶನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಜಗದೀಶನ್ ಅವರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೋಷಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನೀತಿಗಳ ರೂವಾರಿ (Clean Banking Initiatives)
ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ (DFS) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದರು.ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.38 ಲಕ್ಷ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (Ponzi Schemes Curb) ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಸುಸ್ತಿದಾರರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ₹50 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪಿಎಸ್ಬಿಗಳ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುನ್ನಡೆ (PSB Recapitalisation & Consolidation)
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಆರ್ಬಿಐ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎಸ್ಬಿಐ, ನಬಾರ್ಡ್ (NABARD) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ (PSBs) ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರುಪೂರಣ (Recapitalisation) ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ 27 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ 12 ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು (RRBs) ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
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