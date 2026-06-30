ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಇಟಲಿಯ 'ಇವೆಕೊ ಗ್ರೂಪ್' ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (Tata Motors), ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇಟಲಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಇವೆಕೊ ಗ್ರೂಪ್' (Iveco Group) ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (AGM) ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 4 ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಟಾಟಾ!
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇವೆಕೊ ಗ್ರೂಪ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸುಮಾರು ₹41,000 ಕೋಟಿಗೆ (3.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೊ) ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಈ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿದ್ದು, ಒಪ್ಪಂದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಕಂಪನಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 6 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಿರಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ (1 ಮಿಲಿಯನ್) ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಲೀನದ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
$40 ಶತಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಬೃಹತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಷೇರುದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. "ವಿಲೀನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವೆಕೊದ ಒಟ್ಟು ಸಂಯೋಜಿತ ಆದಾಯವು ಸುಮಾರು $25 ಬಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಇರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು $35 ರಿಂದ $40 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ," ಎಂದರು.
ಇವೆಕೊ ಕಂಪನಿಯು FY24 ಮತ್ತು FY25 ರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಗದು ಹರಿವು (Positive Cash Flow) ಹೊಂದಿರುವ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆ
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದ್ದರೂ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ (Debt-Free). ಇವೆಕೊ ಸ್ವಾಧೀನದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಗಳಿಕೆ (Internal Accruals) ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ 3-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಕೊ ಕಂಪನಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಗದು ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಶೇ 72.3ರಷ್ಟು ROCE!
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಮಾರಾಟ ಪ್ರಗತಿ: ದೇಶೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ 4,35,000 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ: ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವು ಶೇ 9.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ದಾಖಲೆಯ ₹83,855 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ (EBITDA) ಲಾಭಾಂಶವು ಶೇ 12.3 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ: ಬಳಸಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವು (ROCE) ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ 72.3 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಲಾಭಾಂಶ (Dividend): ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹4 ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಹಸಿರು ಸಂಚಾರ (Green Mobility) ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಇವೆಕೊ ಕಂಪನಿಯ ಸುಧಾರಿತ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ರಕ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಆವರ್ತಕವಲ್ಲದ (Non-cyclical) ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 18.2 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇವಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು:
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು: ಟಾಟಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ 10 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 3,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, ಶೇ 95 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ 'ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್' (Fleet Edge) ಈಗಾಗಲೇ 1 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ್ದು, 'ಫ್ಲೀಟ್ ವರ್ಸ್' ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯೂ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಇವೆಕೊ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 53.9 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.