ಪ್ರಮುಖ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಎರಿಸ್ ಲೈಫ್ಸೈನ್ಸಸ್, ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 200ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಶೇ. 721ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಮೇ.22): ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಎರಿಸ್ ಲೈಫ್ಸೈನ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (Eris Lifesciences Ltd) ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q4) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 200 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 281 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬಂಪರ್ ಲಾಭದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಶೇರುದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶೇ. 721 ರಷ್ಟು ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು (Interim Dividend) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಿಸ್ ಲೈಫ್ಸೈನ್ಸಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬೆಲೆಯು ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು 1,495 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು (High) ತಲುಪಿತು. ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶೇ. 9.13 ರಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 1,458 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ (Market Cap) 18,531 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 200 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2026 ರ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 200.10 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಗಳಿಸಿದ್ದ 93.84 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 281.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭವು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನ (Revenue) ಶೇ. 7 ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿ 757 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರಮಾನ 705 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂಚೂಣಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದೇ ಈ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಬಿಟ್ಡಾ (EBITDA) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸುಧಾರಣೆ
ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿರುವ ಎಬಿಟ್ಡಾ (EBITDA- ತೆರಿಗೆ, ಸವಕಳಿ ಪೂರ್ವ ಆದಾಯ) ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 274 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ 252 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಎಬಿಟ್ಡಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ (EBITDA Margin) ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಶೇ. 35.8 ರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 36.2 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಶೇ. 721 ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶ
ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಶೇರುದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2027 ರ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ 7.21 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆ (Face Value) 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಲಾಭಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. 721 ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿವರಗಳು
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಮೇ 29, 2026 ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 'ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್' (Record Date) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೇ 29 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಇರುತ್ತವೆಯೋ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಹ ಶೇರುದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಷೇರಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ (Bullish Outlook) ಹೊಂದಿವೆ.