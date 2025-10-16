Infosys Declares ₹23 Interim Dividend for Diwali ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹23 ರಂತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.16): ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ 2ನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ 23 ರೂಪಾಯಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಷೇರು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 23 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 21 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಸತತ ಎರಡು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಇದು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ, Q2 ಆದಾಯದ 67% ನಿವ್ವಳ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ FY26 ರ ಕೆಳ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 2 ರಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 6.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹7,365 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಆದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವು ಶೇ. 5.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹44,490 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. EBIT 6.25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹9,353 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲಾಭವು 21% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಗಳಿಕೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ FY26 ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೆಳ ಹಂತವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 2–3% ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲಾಭವನ್ನು 20–22% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, NSE ನಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ₹1,470.90 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು, 0.24% ಕುಸಿತ ಕಂಡವು.