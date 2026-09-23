ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ! ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಬಹುದು
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಏಕೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು? ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ದಿನಸಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ..ಆದರೆ ಬಜೆಟ್.!
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಎಂದರೆ, "ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೇನೆ." ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಳಿಸಲು ಅಂಗಡಿಯು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು "ಆಫರ್", "ರಿಯಾಯಿತಿ" ಮತ್ತು "ಕಾಂಬೊ" ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತಿಂಡಿಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಿಂಡಿಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫುಡ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಆಫರ್ ಬೆಲೆ", "ಕಾಂಬೊ", "ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ" ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹100 ಮೌಲ್ಯದ ತಿಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ₹80 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ನೀವು ₹20 ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ₹20 ಉಳಿಸಿಲ್ಲ; ನೀವು ₹80 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.
ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ MRP ನೋಡಿದರೆ ಸಾಲದು. 100 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 1 ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ನ 200 ಗ್ರಾಂ ಬಾದಾಮಿ ₹180 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ನ 500 ಗ್ರಾಂ ಬಾದಾಮಿ ₹400 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡರ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು, 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 200–300 ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದರೆ, 1 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು
"ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್", "ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕ್" ಅಥವಾ "ಜಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್" ಒಳ್ಳೆಯ ಡೀಲ್ ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ಮಿಲಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2 ಅಥವಾ 3 ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, "ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲೆ" ಅಥವಾ "ಪ್ರತಿ 100 ಮಿಲಿಗೆ ಬೆಲೆ" ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನೀವು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಉಪಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಓಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅವು ಒಂದೇ ಮೂಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸುವಾಸನೆಯ, ತ್ವರಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, "ಆರೋಗ್ಯಕರ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಓಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹100 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1 ಕೆಜಿಗೆ ₹180 ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬವು ಆ 1 ಕೆಜಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಜನರು ಓಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಥವಾ 3 ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. "ರಿಯಾಯಿತಿ ಶೇಕಡಾವಾರು" ನೋಡುವ ಮೊದಲು "100 ಗ್ರಾಂಗೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ" ಅಥವಾ "ಕೆಜಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ" ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೊ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೊ ಆಫರ್ಗಳು - ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. “4 ಖರೀದಿಸಿ 1 ಉಚಿತ”, “2 ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ”, “ಕುಟುಂಬ ಕಾಂಬೊ”, “ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ” ಮುಂತಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸುವ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ: "ಆಫರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನಾ?" ಉತ್ತರ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದಾದರೆ, ಆ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿತಾಯವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ಆಫರ್ನಿಂದಾಗಿ ₹500 ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ₹400 ಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ನೀವು ₹100 ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ₹400 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರೀದಿಸುವ ಸೋಪ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
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