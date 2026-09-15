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- ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಯಾವುವು? ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಟಾಪ್ 5 ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಯಾವುವು? ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಟಾಪ್ 5 ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟದ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಸ್ಕೂಟರ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆ, ನಗರದೊಳಗಿನ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ.
2026ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಾಡೆಲ್-ವಾರು ಮಾರಾಟದ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2,06,170 ಆಕ್ಟಿವಾ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 13.16% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಇದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 1,48,595 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 19% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ 82,505 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 21% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ
ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ 59,386 ಐಕ್ಯೂಬ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 23,029 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 158% ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 47,184 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 11,584 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 307% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ 17,14,610 ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ಗಿಂತ 19.69% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು 10% ದಾಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟದ ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಮಾರಾಟದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಬಜೆಟ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಆಕ್ಟಿವಾ, ಜುಪಿಟರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸ್ನಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರು ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಚೇತಕ್ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ನಿಜವಾದ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನವು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.